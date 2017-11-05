Нужно сделать админку для конфигуратора дверей. С возможностью настройки всех параметров - добавление/удаление разделов конфигуратора - замена слайдов, текста над слайдом - установка базовой цены для каждой модели двери отдельно - ...
Настроить бота
Настроить бота в рулетке вещей,чтобы принимал и отдавал вещиСам бот есть
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