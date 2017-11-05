Сайт по выдачи игровых вещей за просмотр рекламы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Создайте сайт где можно будет зарегестрироваться и получать баллы (или любую другую внутрисайтовую валюту) за просмотр рекламы и потом оплачивать баллами предметы из Dota 2 и CS GO (так же придётся сделать и настроить трейд-бота)

Главное это понимае того как это сделать с технической точки зрения.

8 лет назад
Zakazchik-saita
Никита 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров