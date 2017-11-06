Нужно создать сайт!

Спасибо Анне за сотрудничество. Было крайне приятно работать. Четко поставленные задачи, всегда во время работы если возникают вопросы находиться на связи и оперативно отвечает на все вопросы. Своевременная оплата. Всем рекомендуем к сотрудничеству с Анной, а так же мы тоже рассчитываем на последующее сотрудничество.