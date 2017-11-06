Нужно создать сайт!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок217 просмотров

Всем привет! Нужно создать сайт, очень простой. 

На первой страницы должны быть картинки еще 3 раздела и контакты.

Подробнее расскажу в личке)

8 лет назад
anna_rygno
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

adsl-media
Сергей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$80
2 дня
Огромное спасибо Сергею, работа выполнена быстро и качественно. Все мои пожелания соблюдены, выдержан стиль всего сайта. Очень хорошее отношение к клиенту и его пожеланиям. Всегда на связи, рада что есть такие ответственные исполнители. Быстро, качественно, не дорого!С вами приятно иметь дело! Очень рекомендую. Спасибо!!!
Спасибо Анне за сотрудничество. Было крайне приятно работать. Четко поставленные задачи, всегда во время работы если возникают вопросы находиться на связи и оперативно отвечает на все вопросы. Своевременная оплата. Всем рекомендуем к сотрудничеству с Анной, а так же мы тоже рассчитываем на последующее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

adsl-media
Сергей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад