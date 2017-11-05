Разработать плагин для Chrome

Назначение плагина - делать скриншоты и отправлять на сервер. Механизм работы:

1. Плагин получает с сервера команды (список сайтов и т.п.)

2. Заходит на сайты, делает скриншоты и отправляет их на наш сервер.

Мы несколько лет назад мы его уже разработали, но после обновления хрома плагин перестал работать. Требуется сделать его снова рабочи и одновременно отрефакторить, хорошо документировав код и проект.