Кто работал с draggable, jquery ui

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужна помощь с пертаскиванием карты по диву, нужен скрипт подсчета ширины и высоты что бы не выходило за внутрение границы, подробности в личку

jQuery
8 лет назад
White_Fox_Coder
Олег 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров