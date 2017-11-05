Создайте сайт где можно будет зарегестрироваться и получать баллы (или любую другую внутрисайтовую валюту) за просмотр рекламы и потом оплачивать баллами предметы из Dota 2 и CS GO (так же придётся сделать и настроить трейд-бота) ...
Кто работал с draggable, jquery ui
Нужна помощь с пертаскиванием карты по диву, нужен скрипт подсчета ширины и высоты что бы не выходило за внутрение границы, подробности в личку
Заявки фрилансеров
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