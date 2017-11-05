Bootstrap шаблон, поравить галерею товаров, в карточке товаров.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок136 просмотров

Есть Bootstrap шаблон, в нем надо поправить галерею вывода фото товаров, в карточке товаров, фотографии выводяться в модальном окне.

Bootstrap
8 лет назад
Kalinweb
Богдан 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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