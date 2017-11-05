https://github.com/mos-polytech/2017/blob/master/homework/8.md Есть репозиторий, задание описано в нем. Сдача работы возможна в своем репозитории, можете перенести на мой. Dealbreakers должны быть соблюдены, тестами необходимо покрыть 100%. Дедлайн 23.00 во среду 08.11.2017
Сделать копию сайта (по функционалу)
Нам нужно создать копию сайта taplink.ru по функционалу, но с другим дизайном. ТЗ будет вам понятнее, если вы зайдете на сайт taplink
Может даже устроит такой вариант - скопировать этот сайт (его функционал) и перенести на удобную для вас CMS, а над дизайном мы сами поработаем.
В вкратце, на этом сайте должно быть:
1. Личный кабинет, в котором пользователи могут делиться своими ссылками на мессенджеры: WhatsApp, Viber, Telegram, а точнее прямой переход из этого сайта в мессенджеры
2. 3 тарифа для оплаты пользователями сервиса
3. Возможность прикрепить платежные системы для оплаты пользователями сервиса
4. Возможность в личном кабинете менять дизайн (фон, стиль кнопок, аватар)
5. Регистрация в сервисе: в начале вводят e-mail, затем входят через соц. сеть или через google - то есть, скорее всего, нужна их интеграция с сайтом
6. Партнерская программа для клиентов
7. В личном кабинете - статистика по кликам на определенные кнопки у каждого клиента
8. Дизайн сайта обязательно должен быть адаптивным
9. Также, возможность клиентов прикрепить товары и способы оплаты, то есть мини-интернет магазин + оповещения о заявка
Создание нескольких страниц
Заявки фрилансеров
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