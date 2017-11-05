Сделать копию сайта (по функционалу)

Нам нужно создать копию сайта taplink.ru по функционалу, но с другим дизайном. ТЗ будет вам понятнее, если вы зайдете на сайт taplink

Может даже устроит такой вариант - скопировать этот сайт (его функционал) и перенести на удобную для вас CMS, а над дизайном мы сами поработаем.

В вкратце, на этом сайте должно быть:

1. Личный кабинет, в котором пользователи могут делиться своими ссылками на мессенджеры: WhatsApp, Viber, Telegram, а точнее прямой переход из этого сайта в мессенджеры

2. 3 тарифа для оплаты пользователями сервиса

3. Возможность прикрепить платежные системы для оплаты пользователями сервиса

4. Возможность в личном кабинете менять дизайн (фон, стиль кнопок, аватар)

5. Регистрация в сервисе: в начале вводят e-mail, затем входят через соц. сеть или через google - то есть, скорее всего, нужна их интеграция с сайтом

6. Партнерская программа для клиентов

7. В личном кабинете - статистика по кликам на определенные кнопки у каждого клиента

8. Дизайн сайта обязательно должен быть адаптивным

9. Также, возможность клиентов прикрепить товары и способы оплаты, то есть мини-интернет магазин + оповещения о заявка

Создание нескольких страниц