Скопировать и дополнить Лендинг

1) Необходимо скопировать Лендинг: http://lp96.ru/nomer/index.html На домен (скажу логин и пароль от Jino)

2) Изменить город с "Екатеринбурга" на "Официальный Дистрибьютор"

3) Изменитm форму заказа (вместо имейла чтоб вводили номер телефона), так же необходимо, чтобы оповещение от заказа отправлялось на почту [email protected]

4) В шапку добавить картинку и текст (картинку пришлю) текст:"При заказе от 3-х символов карандаш для удаления царапин - БЕСПЛАТНО!" Надо все красиво вписать в стиль сайта.

5) Повысить цену везде на 100 рублей ("старую" цену изменить, увеличив ее на 53% от настоящей, т.е. к цене на сайте прибавляем 100 р. и делим на 0,53, получаем зачеркнутую цену)

6) В блоке доставка изменить "Бесплатная доставка по Екатеринбургу........" на "Доставка по всей России 1-м классом."

7) В шапку и внизу где кнопка "заказать" добавить таймер до конца дня, подходящий по стилю для данного Лендинга, добавить текст "Последний день скидок -53%! Успей заказать!"

8) В блок "Сколько стоит" сверху добавить текст "При заказе от 3-х символов вы получите бесплатный подарок!"

9) Добавить Апселл (После заполнения формы заказа перекидывает на дополнительную страницу с дополнительными товарами), взять с этого сайта:http://baosaili.arttimesproduct.ru/upsell/index.php?name=фвфв&phone=2%20(342)%20342-34-23

В блоке "В честь пятилетия нашей компании" Оставить заголовок, но изменить текст: "Дарим вам дополнительную скидку на наши товары! Предложение ограничено, успейте заказать!"

Вместо часов ставим картинку и текст, который пришлю потом.

Если получится, то нужно из блока "Сколько это стоит?" с основной страницы сайта добавить целый блок в аппселл, но по вертикали, как в апселе, с измененной ценой. Этот пунк нужно обговорить с фрилансером.

10) На основной странице в самом низу убрать "Наш сайт не несет ответственности... и т.д. Вместо этого вставить:"© 2017 Все права защищены. Копирование сайта или его элементов запрещено.

Политика конфиденциальности" пример на сайте в самом низу: http://a.new-roadgid-2017.ru/?utm_cid=v5ahcpdndslvifr&utm_source=28426942&utm_medium=cpc&utm_campaign=купить+видеорегистратор+автомобильный&utm_content=yandex&utm_term=none&_subid=v5ahcpdndslvifr&_token=uuid_v5ahcpdndslvifr_v5ahcpdndslvifr59ff02dcec68a2.27213034