Добрый день! Нужно написать парсер, для сбора цен по определенным названиям товаров с определенных сайтов. Спасибо! Предлагайте цены. Отвечу на любые вопросы.
Скопировать и дополнить Лендинг
1) Необходимо скопировать Лендинг: http://lp96.ru/nomer/index.html На домен (скажу логин и пароль от Jino)
2) Изменить город с "Екатеринбурга" на "Официальный Дистрибьютор"
3) Изменитm форму заказа (вместо имейла чтоб вводили номер телефона), так же необходимо, чтобы оповещение от заказа отправлялось на почту [email protected]
4) В шапку добавить картинку и текст (картинку пришлю) текст:"При заказе от 3-х символов карандаш для удаления царапин - БЕСПЛАТНО!" Надо все красиво вписать в стиль сайта.
5) Повысить цену везде на 100 рублей ("старую" цену изменить, увеличив ее на 53% от настоящей, т.е. к цене на сайте прибавляем 100 р. и делим на 0,53, получаем зачеркнутую цену)
6) В блоке доставка изменить "Бесплатная доставка по Екатеринбургу........" на "Доставка по всей России 1-м классом."
7) В шапку и внизу где кнопка "заказать" добавить таймер до конца дня, подходящий по стилю для данного Лендинга, добавить текст "Последний день скидок -53%! Успей заказать!"
8) В блок "Сколько стоит" сверху добавить текст "При заказе от 3-х символов вы получите бесплатный подарок!"
9) Добавить Апселл (После заполнения формы заказа перекидывает на дополнительную страницу с дополнительными товарами), взять с этого сайта:http://baosaili.arttimesproduct.ru/upsell/index.php?name=фвфв&phone=2%20(342)%20342-34-23
В блоке "В честь пятилетия нашей компании" Оставить заголовок, но изменить текст: "Дарим вам дополнительную скидку на наши товары! Предложение ограничено, успейте заказать!"
Вместо часов ставим картинку и текст, который пришлю потом.
Если получится, то нужно из блока "Сколько это стоит?" с основной страницы сайта добавить целый блок в аппселл, но по вертикали, как в апселе, с измененной ценой. Этот пунк нужно обговорить с фрилансером.
10) На основной странице в самом низу убрать "Наш сайт не несет ответственности... и т.д. Вместо этого вставить:"© 2017 Все права защищены. Копирование сайта или его элементов запрещено.
Политика конфиденциальности" пример на сайте в самом низу: http://a.new-roadgid-2017.ru/?utm_cid=v5ahcpdndslvifr&utm_source=28426942&utm_medium=cpc&utm_campaign=купить+видеорегистратор+автомобильный&utm_content=yandex&utm_term=none&_subid=v5ahcpdndslvifr&_token=uuid_v5ahcpdndslvifr_v5ahcpdndslvifr59ff02dcec68a2.27213034
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Сайт молодой. Несколько статей всего лишь Яндекс еще не успел проиндексировать. Требуется получить и установить вечный (без продлений) бесплатный ssl сертификат и выполнить необходимые настройки https до зеленого замочка на всех страницах. При успешном выполнении ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
Добрый день Нужно написать парсер на NodeJS, опыт работы с NodeJS обязателен. Стучите в скайп.Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить импорт/экспорт товаров Настроить фильтр товаров Добавить новые методы доставкиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужна помощь с пертаскиванием карты по диву, нужен скрипт подсчета ширины и высоты что бы не выходило за внутрение границы, подробности в личкуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Назначение плагина - делать скриншоты и отправлять на сервер. Механизм работы: 1. Плагин получает с сервера команды (список сайтов и т.п.) 2. Заходит на сайты, делает скриншоты и отправляет их на наш сервер. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходима интеграция верстки на CMS Bitrix Верстка проекта Sunangel Что необходимо дополнительно: Двусторонний обмен с 1С. Весь каталог загружается из базы 1С.Актуальные остаткиИнтеграция с платежной системой Yandex kassaИнтеграция с социальными сетями(для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо спарсить несколько корневых категорий инет-магазина. (Срочно!) План такой: 1) Рекурсивно обходим все подкатегории Женская обувь, Женская одежда 2) Для каждого товара сохраняем в базу данных следующие данные. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужен БОТ регестрирующий в приложение знакомств, а далее просто становиться инфоБотомВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен скрипт который будет выводить на страницу сайта, первую картинку с амазона по кею, кей должен браться с тайтла страницы на которой и будет отображена картинкаВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад