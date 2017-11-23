Файл в гугл таблицах для учета продаж

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки182 просмотра

Нужно доработать уже имеющийся файл учета продаж. Добавить несколько функций : цена закупки, рассчет моржи и др. сделать более шустрым/совершенным.

Вот текущий вариант

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-uIpzN6d1Yb15h3qahx3VnVOezOxRgq0QnBNcykHqiY/edit?usp=sharing

 

8 лет назад
aleus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$150
7 дней
Работой доволен более чем полностью. Первоначально задумка была чуть-чуть другой , но получилось даже лучше, чем планировал. Очень важно, что исполнитель действительно пытается понять корень проблемы и решить именно ее, а не задачу описанную в задании. Я к тому что заказчик иногда сам не понимает, что ему нужно пока ему пальцем не покажут ) Что касается цены , здесь тоже все отлично. Цена за работу очень честная, без лишней накрутки, все по делу ! После оплаты делали еще некоторые доработки, поэтому добросовестность в наличии. Итог, рекомендую без сомнений!
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую ВСЕМ.

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад