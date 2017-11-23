Файл в гугл таблицах для учета продаж

Работой доволен более чем полностью. Первоначально задумка была чуть-чуть другой , но получилось даже лучше, чем планировал. Очень важно, что исполнитель действительно пытается понять корень проблемы и решить именно ее, а не задачу описанную в задании. Я к тому что заказчик иногда сам не понимает, что ему нужно пока ему пальцем не покажут ) Что касается цены , здесь тоже все отлично. Цена за работу очень честная, без лишней накрутки, все по делу ! После оплаты делали еще некоторые доработки, поэтому добросовестность в наличии. Итог, рекомендую без сомнений!