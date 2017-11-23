https://github.com/mos-polytech/2017/blob/master/homework/8.md Есть репозиторий, задание описано в нем. Сдача работы возможна в своем репозитории, можете перенести на мой. Dealbreakers должны быть соблюдены, тестами необходимо покрыть 100%. Дедлайн 23.00 во среду 08.11.2017
Файл в гугл таблицах для учета продаж
Нужно доработать уже имеющийся файл учета продаж. Добавить несколько функций : цена закупки, рассчет моржи и др. сделать более шустрым/совершенным.
Вот текущий вариант
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-uIpzN6d1Yb15h3qahx3VnVOezOxRgq0QnBNcykHqiY/edit?usp=sharing
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