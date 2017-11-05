Простой сайт на реакте с последующей поддержкой

Нужно сделать клон сайта используя React, NodeJS, Express и MongoDB.

Вместе с этим настроить инфраструктуру на сервере для всего этого. Настройке базы данных нужно будет уделить особое внимание + настроить бекап данных.

На сайте будет описание проекта, регистрация пользователей, их рейтинг, возможность пользователей загружать видео и размещать странички с описанием.

Сайт должен быть мультиязычным с возможностью добавления неограниченного количества языков.

Вся разработка должна вестись на гитхабе.

В личку скину примеры проектов, которые нужно склонировать.

Если есть готовые решения для быстрого старта, которые можно допилить, показывайте.