Поправить форму обратной связи sendmail.php

Поправили мне все оперативно не смотря на праздничные дни! Александр отнесся с пониманием и доверием, это очень ценно в наше время) т.к. дело было на выходных (праздники), я был на даче, и перекинуть ему аванс не было возможности от слова совсем...сделал все в "долг")))) Спасибо большое. Все работает как надо