Поправить форму обратной связи sendmail.php

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Завершен12 заявок188 просмотров

перестала работать форма отправки сообщений на сайте 1ce-service.ru, нужно поправить.

Могу дать доступ к фтп, или архив с файлами.

8 лет назад
Brain-ltd
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Поправили мне все оперативно не смотря на праздничные дни! Александр отнесся с пониманием и доверием, это очень ценно в наше время) т.к. дело было на выходных (праздники), я был на даче, и перекинуть ему аванс не было возможности от слова совсем...сделал все в "долг")))) Спасибо большое. Все работает как надо
Постановка задачи, общение, оплата все на 5+. Спасибо.

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад