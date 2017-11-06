Убрать ссылку с сайта или заменить с http на https

Установил тему на wordpress. google говорт, что в ней вирус и не дает рекламироваться. С сайтом все нормально, но блокирует браузер содержимое одной ссылки из-за того, что она http. Не могу понять где ее открыть, что изменить и вообще нужна она или нет, если да, то как ее заменить на https. p.s. ссылка динамичная и каждый раз разная на разных страницах и в разное время.