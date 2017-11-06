Для автоматизации выкладывания товаров с альбомов вк с ценами и описанием на движок prom.ua
Настроить скрипт и внести правки в шаблон DLE
1. Необходимо настроить работу скрипта т.е. корректный парсинг и вывод контента на сайте
сайт скрипта – xoo.pw (Tubes Clip One)
2. Вычистить из tpl файлов шаблона и доп.полей остатки старого парсера. Также проверить все файлы шаба на предмет "бесполезного" кода и оптимизировать шаблон. Проверить и поправить корректность вывода постов
3. В полную новость установить пару блоков тизеров
4. Настроить необходимый мне вывод похожих новостей
5. Настроить уже установленный скрипт вывода блоков тизеров
6. Установить банер, прописать в шаблон
Нужен программист, который легко ориентируется в движке DLE, его скриптах и шаблоне.
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