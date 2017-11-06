Настроить скрипт и внести правки в шаблон DLE

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1. Необходимо настроить работу скрипта т.е. корректный парсинг и вывод контента на сайте  

сайт скрипта – xoo.pw  (Tubes Clip One)  

2. Вычистить из tpl файлов шаблона и доп.полей остатки старого парсера. Также проверить все файлы шаба на предмет "бесполезного" кода и оптимизировать шаблон. Проверить и поправить корректность вывода постов  

3.  В полную новость установить пару блоков тизеров  

4. Настроить необходимый мне вывод похожих новостей  

5. Настроить уже установленный скрипт вывода блоков тизеров  

6. Установить банер, прописать в шаблон 

Нужен программист, который легко ориентируется в движке DLE, его скриптах и шаблоне.   

DLE
8 лет назад
Rusov86
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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