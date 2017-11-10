Доработки Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок147 просмотров

Добрый день, прикрепил тз пишите сумму и сроки реализации

Opencart
8 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$40
2 дня
Спасибо все сделано на высшем уровне, быстро и качественно.
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад