Доработки cms сайта

Необходимо доработать сайт на cms bolt.cm , движок на основе symfony2 и silex, желателен опыт работы с bolt.cm, опыт работы с silex или symfony2 обязателен

Сайт концептуально похож на контентный сайт - содержит:

- дерево категорий

- поиск по статьям и разделам

- статьи состоящие из нескольких страниц - навигационное меню

Необходимо сделать ряд работ:

- доработать рубрики

- наполнить их автоматически из каталога базы данных по некоторым условиям

- подкорректировать вёрстку сделать её 100% валидной и подправить кое что в адаптивный на основе bootstrap

- написать страницы выводящие текстовой контент

- нужно написать по аналогии с текущими контроллеры, шаблоны, собрать и выводить из твига в валидный адаптивный домДля реализации всех задач bolt.cm даёт инструментарий, работа начата но не доделана, необходимо довести до конца

Работа будет проходить code review, если нет опыта не надо браться, опять же если опыт есть можно все сделать быстро работы типовыеБаза - MySQL, php 7

Чтобы внести ясность по оплате каждый пункт доработок идёт по своей стоимости исходя из сложности, ориентировочно от 3000 до 5000, сейчас около 4 пунктов