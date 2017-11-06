Доп. функционал для интернет-магазина на CS-Cart

Нужно разработать функционал "тарифных пакетов для поставщиков" (отдельным модулем на CMS CS-Cart).

Тарифные пакеты для поставщиков – это набор услуг, предоставляемый на определенное время за указанную в тарифе плату. Предназначен для группы пользователей сайта «поставщики».

Должны быть интерфейсы выбора и заказа тарифных пакетов, выставление банковского счета на оплату услуги и email с информацией о заказе и копией выставленного банковского счета для возможности распечатать.

В админ-панели должны быть страницы списка заказов тарифных пакетов и страница редактирования отдельного такого заказа. Также нужны страницы списка типов пакетов и соотв. страница редактирования одного пакета.

В личный кабинет пользователя, заказавшего тарифный пакет, нужно добавить страницу с отображением базовой статистики по просмотрам/добавлением в корзину/покупкам его товаров, их количестве на сайте.

Также присутствует некоторый дополнительный функционал.

техническое задание в приложении.

Сроки – до 25 ноября 2017г. (если нужно больше времени – разделим проект на части)