Доп. функционал для интернет-магазина на CS-Cart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно разработать функционал "тарифных пакетов для поставщиков" (отдельным модулем на CMS CS-Cart). 

Тарифные пакеты для поставщиков – это набор услуг, предоставляемый на определенное время за указанную в тарифе плату. Предназначен для группы пользователей сайта «поставщики». 

Должны быть интерфейсы выбора и заказа тарифных пакетов, выставление банковского счета на оплату услуги и email с информацией о заказе и копией выставленного банковского счета для возможности распечатать. 

В админ-панели должны быть страницы списка заказов тарифных пакетов и страница редактирования отдельного такого заказа. Также нужны страницы списка типов пакетов и соотв. страница редактирования одного пакета. 

В личный кабинет пользователя, заказавшего тарифный пакет, нужно добавить страницу с отображением базовой статистики по просмотрам/добавлением в корзину/покупкам его товаров, их количестве на сайте. 

Также присутствует некоторый дополнительный функционал.  

 техническое задание в приложении. 

Сроки – до 25 ноября 2017г. (если нужно больше времени – разделим проект на части) 

8 лет назад
Rusov86
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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