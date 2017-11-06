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Найти и обезвредить вирус
Присказка:
Имеется инстанс на Amazon Web Services, на котором висит пачка сайтов (Wordpress, Prestashop, Drupal). До августа, на этом инстансе жил вирус, который захватил доступ вплоть до рутовского и подменял содержимое страниц хостящихся веб-сайтов. После переустановки в августе, на сервере было настроено, чтобы каждый веб-сайт имел доступ только к своей директории / БД и запускался от отдельного юзера, после чего подмена содержимого страниц сайтов вроде бы прекратилась.
Собственно сказка:
В октябре стали получать от Амазона вот такие абузы:
Your Instance has been implicated in activity that resembles a Denial of Service attack against remote hosts.
Logs:
Protocol: UDP
Remote IP: 45.32.85.10
Remote port(s): 80
Total bytes sent: 621648842
Total packets sent: 779986
Total bytes received: 0
Total packets received: 0
За два дня октября, с нашего сервера было отправлено 2.5 терабайта исходящего трафика.
Это было остановлено слишком радикальными мерами, а именно, запретом любого исходящего трафика по протоколу UDP через iptables.
Однако при этом отвалилась часть функциональности наших сайтов, связанная с получением данных из Интернета.
ЧТО НУЖНО:
Найти и обезвредить вирус, через который злоумышленники отправили с нашего сервера 2.5 Тб трафика.
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