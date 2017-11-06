Проблема с установкой плагина на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки146 просмотров

Не могу до конца настроить плагин Yoast SEO в конце выдает ошибку Fatal error: Call to a member function get() on null in /home/srs16/dnepr1.top/www/wp-includes/query.php on line 28.Помогите устранить

WordPress
8 лет назад
guest_15064099854696
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров