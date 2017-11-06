QPLBoard настроить Title страниц

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Закрыт3 заявки125 просмотров

в  вставить нужную конструкцию для вывода Заголовков страниц

типа такой 

8 лет назад
inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров