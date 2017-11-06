Нужно сделать сайт на LpMotor - https://drive.google.com/file/d/1o54q0bfrwvDlbVro51NGUvG--qeHY2-N/view?usp=sharing Нужен человек, который имеет опыт работы с данным конструктором и примеры работ
Прототипирование в AxurePRO
С праздником всех!
Есть подробное описание проекта системы учета.
Есть рабочая верстка проекта. Все элементы отработаны.
Надо запилить прототип в AxurePRO.
Оплата по факту выполненных работ.
Заявки фрилансеров
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