Прототипирование в AxurePRO

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Закрыт1 заявка89 просмотров

С праздником всех!

Есть подробное описание проекта системы учета.

Есть рабочая верстка проекта. Все элементы отработаны.

Надо запилить прототип в AxurePRO.

Оплата по факту выполненных работ.

8 лет назад
Tkrendering
Александр 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров