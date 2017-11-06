Wordpress. Создание записей на основе Api Aviasales. Автоматизация.

Дано:

Готовый сайт на вордпресс с одной из рубрик - авиабилеты.

В рубрике порядка 2000 записей одного образца сделанных вручную (текст+виджеты с ценами на билеты).

Необходимо (вкратце и не судите строго, нет знаний по теме автоматизации):

При помощи Api travelpayouts создать несколько тысяч записей аналогичных существующим увеличив количество до >10тыс (возможно заменив уже существующие записи новыми). Сделать эти новые записи какими-то автоматическими методами. Если это возможно, сделать чтобы в будущем можно было разом во всех этих новых записях что-то менять изменив это всего в одном месте.

В идеале опыт работы с Апи Aviasales - travelpayouts или admitad (если у них есть что предложить) или другими партнерскими сервисами туристической тематики+знания SEO.

Сайт новый и есть к чему стремиться, поэтому при положительном результате гарантируем дальнейшие задачи по проекту.

Ссылка на сайт и дополнительная информация уже после подачи заявки.