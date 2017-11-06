Здравствуйте, после обновления базы, в интернет магазине перестали отображаться частично тайтлы, тег стал пустым: . Также при добавлении нового товара урлы стали иметь такой вид: http://imthailand.ru/shop?product_id=10285 Все тайтлы прописаны в карточках товаров, ...
Улучшить модуль выгрузки (Импорт-экспорт) на сайте. ImageCMS
ОПИСАНИЕ:
- существует модуль в системе ImageCMS для добавление/экспортирования товаров через .xls прайс-лист - "Импорт-экспорт в CSV/XLS". С его помощью можно обновлять товары на сайте по наличию, артикулу, названию, цене и ряду других параметров. Нужно дописать функцию (условие) в данном модуле для обновления товаров на сайте из прайс-листа, которое бы сравнивало товар по артикулу на сайте и в прайс-листе и в случае отсутствия товара с сайта по артикулу в прайс-листе - отключить такой товар на сайте.
ЗАДАЧА:
- реализовать дополнительное условие обновления прайса на сайте и добавить его к текущей логике работе модуля "Импорт-экспорт в CSV/XLS". Данное дополнительно условие должно сравнивать товары на сайте и в прайс-листке по артикулу и делать решение по обновлению или отключению товаров на сайте исходя из наличия артикула товара в прайс листе (true/false).
ТРЕБУЕМОЕ УСЛОВИЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО РЕАЛИЗОВАТЬ:
- если на сайте есть товар под артикулом X и данный товар по данному артикулу не присутствует в загружаемом прайс-листе - сделать его на сайте неактивным.
Набросок реализации:
.....
$ if (productSiteArticle != productPricelistArticle)
$ do productSiteArticle = 0
.....
ДОПОЛНЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ:
- сайт работает на платформе ImageCMS;
- среда работы cms(язык): php;
- обновление происходит из Ексель-форматов(csv, xls и т.д.) по колонкам(цена, артикул, название и т.д.);
- доступ к сайту и модулю предоставим;
- все работы желательно вести на отдельном сервере или самостоятельно развернуть GIT;
- на все дополнительные вопросы с радостью ответим.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
есть сайт(сделан посредственно),нужна его мобильная версия с объяснением, как прикрепить ее к основной версии сайтаВеб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо на сайт (Битрикс), добавить возможность покупки товара в упаковках. Номенклатура загружается из 1СУТ10, количество товаров в упаковках выгружается на сайт.Закрыт8 лет назад
в вставить нужную конструкцию для вывода Заголовков страниц типа такойВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Интернет-магазин на Битриксе, синхронизация с 1С. Нужно добавить в умный фильтр галочку "Есть на складе". Фактически нужно с какой-то периодичностью проверять значения наличия товаров и, при необходимости, изменять свойство "Наличие на складе" каждого ...Закрыт7 лет назад
Нужно разработать функционал "тарифных пакетов для поставщиков" (отдельным модулем на CMS CS-Cart). Тарифные пакеты для поставщиков – это набор услуг, предоставляемый на определенное время за указанную в тарифе плату. Предназначен для группы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Присказка: Имеется инстанс на Amazon Web Services, на котором висит пачка сайтов (Wordpress, Prestashop, Drupal). До августа, на этом инстансе жил вирус, который захватил доступ вплоть до рутовского и подменял содержимое страниц хостящихся веб-сайтов. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Необходимо настроить работу скрипта т.е. корректный парсинг и вывод контента на сайте сайт скрипта – xoo.pw (Tubes Clip One) 2. Вычистить из tpl файлов шаблона и доп.полей остатки старого парсера. Также проверить ...Закрыт7 лет назад
Не могу до конца настроить плагин Yoast SEO в конце выдает ошибку Fatal error: Call to a member function get() on null in /home/srs16/dnepr1.top/www/wp-includes/query.php on line 28.Помогите устранитьВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на пхп для показа слайдов студентам на лекции. Нужно его завернуть в новый плагин для moodle https://docs.moodle.org/dev/Main_PageВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад