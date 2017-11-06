Улучшить модуль выгрузки (Импорт-экспорт) на сайте. ImageCMS

ОПИСАНИЕ:

- существует модуль в системе ImageCMS для добавление/экспортирования товаров через .xls прайс-лист - "Импорт-экспорт в CSV/XLS". С его помощью можно обновлять товары на сайте по наличию, артикулу, названию, цене и ряду других параметров. Нужно дописать функцию (условие) в данном модуле для обновления товаров на сайте из прайс-листа, которое бы сравнивало товар по артикулу на сайте и в прайс-листе и в случае отсутствия товара с сайта по артикулу в прайс-листе - отключить такой товар на сайте.

ЗАДАЧА:

- реализовать дополнительное условие обновления прайса на сайте и добавить его к текущей логике работе модуля "Импорт-экспорт в CSV/XLS". Данное дополнительно условие должно сравнивать товары на сайте и в прайс-листке по артикулу и делать решение по обновлению или отключению товаров на сайте исходя из наличия артикула товара в прайс листе (true/false).

ТРЕБУЕМОЕ УСЛОВИЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО РЕАЛИЗОВАТЬ:

- если на сайте есть товар под артикулом X и данный товар по данному артикулу не присутствует в загружаемом прайс-листе - сделать его на сайте неактивным.

Набросок реализации:

.....

$ if (productSiteArticle != productPricelistArticle)

$ do productSiteArticle = 0

.....

ДОПОЛНЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ:

- сайт работает на платформе ImageCMS;

- среда работы cms(язык): php;

- обновление происходит из Ексель-форматов(csv, xls и т.д.) по колонкам(цена, артикул, название и т.д.);

- доступ к сайту и модулю предоставим;

- все работы желательно вести на отдельном сервере или самостоятельно развернуть GIT;

- на все дополнительные вопросы с радостью ответим.