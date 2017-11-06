Изменить калькулятор и корзину в интернет магазине

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Добрый день. 

Есть страница 

https://www.rollo.lviv.ua/mahazyn/rolety-den-nich-secret/rolet-den-nich-chornyi-detail

При нажатии кнопки (на скриншоте отметил) появляется калькулятор для индивидуального расчета продукции. 

Задача 1. 

Нужно продумать как сделать калькулятор на странице постоянно (без нажатия на кнопку)

Задача 2. 

Нужно сделать возможным с калькулятора отправлять заказы в корзину.

Буду благодарен за краткий и лаконичный ответ со сроками, стоимостью и как предлагаете реализовать. 

8 лет назад
leosgroup
Виктор 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров