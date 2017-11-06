Необходимо Настроить отслеживание транзакций и проданных товаров в Google Analytics. Магазин на Joomla (Virtuemart)
Изменить калькулятор и корзину в интернет магазине
Добрый день.
Есть страница
https://www.rollo.lviv.ua/mahazyn/rolety-den-nich-secret/rolet-den-nich-chornyi-detail
При нажатии кнопки (на скриншоте отметил) появляется калькулятор для индивидуального расчета продукции.
Задача 1.
Нужно продумать как сделать калькулятор на странице постоянно (без нажатия на кнопку)
Задача 2.
Нужно сделать возможным с калькулятора отправлять заказы в корзину.
Буду благодарен за краткий и лаконичный ответ со сроками, стоимостью и как предлагаете реализовать.
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