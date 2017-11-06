Создание админ панели

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок139 просмотров

Необходимо создать админ панель для управления шаблоном Zennopostera 

Более подробное ТЗ при переписке.  

8 лет назад
Rusov86
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров