Нужно сделать сайт на конструкторе LpMotor

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Нужно сделать сайт на LpMotor - https://drive.google.com/file/d/1o54q0bfrwvDlbVro51NGUvG--qeHY2-N/view?usp=sharing

Нужен человек, который имеет опыт работы с данным конструктором и примеры работ 

8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров