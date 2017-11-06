Только для людей с опытом Небольшая доработка Плагин opensource pidgin - exe, плагин - dll
Необходимо создать криптовалюту
Нужно создать криптовалюту + кошельки под нее
В последующем будет биржа после создания киптовалюты.
Цена и сроки в примерах разумного
Заявки фрилансеров
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