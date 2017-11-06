Необходимо создать криптовалюту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки179 просмотров

Нужно создать криптовалюту + кошельки под нее  

В последующем будет биржа после создания киптовалюты.

Цена и сроки в примерах разумного 

8 лет назад
olezhka159
Иванов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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