Нужен редактор категорий PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется создать редактор категорий, и связать категории по схеме (прикрепил) 

Все запросы идут через контроллер и модель, их уже создали нужно переделать под другие поля. 

Более подробно по скайпу или  другим приложениям 

PHP
8 лет назад
toni-petrov
Антон 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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