Steam bot

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Закрытнет заявок133 просмотра

Нужно поднять бота и скрипт json , скрипт есть , бот есть, настроить парсинг цен по api 

8 лет назад
Gramsy
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров