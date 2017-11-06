Перемещаемые элементы в списке (при нажатии и удержании) нужно превратить в названия проектов. Каждый проект содержит в себе список задач (элементы div с текстом) При клике на проект, список задач появляется ниже проекта, при повторном ...
Доработка сайта
В первую очередь нужно подключить платежные системы, далее выявить и исправить ошибки, которые мешают правильной, стабильной работе сайта. Пишите цену, спрашивайте дополнительную информацию, если Вы согласны взяться за работу.
Заявки фрилансеров
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