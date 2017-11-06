Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

http://be.profit-game.com/ 

В первую очередь нужно подключить платежные системы, далее выявить и исправить ошибки, которые мешают правильной, стабильной работе сайта. Пишите цену, спрашивайте дополнительную информацию, если Вы согласны взяться за работу.  

8 лет назад
Internetkrieger
Сергей Мирный 
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров