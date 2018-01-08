Доработка функционала roomout.de

1. Надо добавить функцию запоминания времени, те если в букинги введено уже число 2 ноября в 21.00 уже занят термин, то нужно автоматически выделять это время красным (красный фон) и что бы пользователь не мог выбрать это время.

2. Когда пользователь не вписал имя или адрес эл. почты или сам комментарий, то на сайте должна выдаваться информация.

Geben Sie bitte ihre Name an.

Geben Sie bitte ihre E-Mail Adresse an.

Lassen Sie bitte ein Kommentar.

Stehen Sie bitte sie Sterne ein.

соотвественно, если пользователь не вписал

имя

адрес эл. почты

комментарий

или не дал звезды

3. Внизу (комментарии) что бы не были видны цифры под звездами