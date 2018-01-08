Доработка функционала roomout.de

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Завершен4 заявки128 просмотров

1. Надо добавить функцию запоминания времени, те если в букинги введено уже число 2 ноября в 21.00 уже занят термин, то нужно автоматически выделять это время красным (красный фон) и что бы пользователь не мог выбрать это время.

2. Когда пользователь не вписал имя или адрес эл. почты или сам комментарий, то на сайте должна выдаваться информация.

Geben Sie bitte ihre Name an.

Geben Sie bitte ihre E-Mail Adresse an.

Lassen Sie bitte ein Kommentar.

Stehen Sie bitte sie Sterne ein.

соотвественно, если пользователь не вписал 

имя

адрес эл. почты

комментарий

или не дал звезды

3. Внизу (комментарии) что бы не были видны цифры под звездами

8 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

best_in_php
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

best_in_php
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад