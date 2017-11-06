1. Надо добавить функцию запоминания времени, те если в букинги введено уже число 2 ноября в 21.00 уже занят термин, то нужно автоматически выделять это время красным (красный фон) и что бы пользователь не мог ...
Проекты с вложенными задачами.
Перемещаемые элементы в списке (при нажатии и удержании) нужно превратить в названия проектов. Каждый проект содержит в себе список задач (элементы div с текстом) При клике на проект, список задач появляется ниже проекта, при повторном клике - скрывается. Перемещать можем как проекты, так и задачи в проектах. Только задачи должны перемещаться в пределах списка задач открытого проекта. При открытии сразу нескольких проектов появляется вертикальный скроллинг - при этом все должно работать корректно.
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