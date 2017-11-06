Нужно поднять бота и скрипт json , скрипт есть , бот есть, настроить парсинг цен по api
Парсинг стороннего ресурса + создание сайта на основе спарсенного
Есть сайт с десятками миллионов записей БД по определенным запросам. Нужно спарсить эту информацию и сделать на основе неё подобный сайт. Предпочтительно использовать в качестве CMS Wordpress или писать все с нуля.
В качестве примера можно посмотреть сайт parawon точка org (парсить надо будет НЕ его, но суть такая же). Тут для каждой организации есть отдельная страничка. Подобные странички нужно будет спарсить, их будет несколько миллионов.
Заинтересованным разработчикам сброшу более подробное описание задачи.
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