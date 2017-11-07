Мелкие правки в проекте (SketchUp)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок155 просмотров

Добрый день!

Нужно нанести правки на имеющиеся проект квартиры.

Например:

Изменить высоту всей квартиры

Добавить на кухне мелочи

Поменять цвета

Передевинуть некоторые елементы

Сделать рендер

SketchUp
8 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров