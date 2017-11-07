Натянуть верстку на Shop-Script 7 (Webasyst)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

Нужно натянуть готовую верстку на магазин на движке Shop-Script 7.

Пишите только если в портфолио есть работы на основе данного движка.

Webasyst
8 лет назад
kanadezz
Игорь 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров