Натянуть верстку на Shop-Script 7 (Webasyst)

Нам интересно создание сайта на подобии: https://tarilux.ru/ А именно Главная страница: 1. http://www.screencapture.ru/file/Ce7693c0 Разделы точно такие же (убираем только раздел "Детям"). По структуре внутри - все точно также (и в разделе "работа", и ...