Программирование веб-сайта -специалист по фреймворку Lavarel

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка209 просмотров

Веб-сайт ruasean.business/  

Дизайн и ТЗ – вышлю  

Задача №1  

1)   Реализация личного кабинета – задача № 1 

1 – страница профиля (убрать Алматы/Азия и время – сделать это работающим, чтобы высвечивался город и страна, где конкретный человек зарегистрировался. 

2 – должна быть возможность добавлять все профили неограниченное количество раз (все 4) 

3 – оповещения должны работать, чтобы на них можно было нажать, а не просто картинкой 12 

4 – мессенджер сделать активным, все страницы согласно дизайну 

5 – опубликованные, просмотренные и помощь – сделать согласно дизайну 

6 – добавить возможность добавлять статьи  

7 – условия обслуживания должны быть с возможностью просмотра, когда добавляешь любой профиль 

8 – добавить заголовки на главной странице к бизнесу/ стратапам / недвижимости 

9 – разложить нижнее меню согласно дизайну с возможностью нажать на все страницы 

10 – сделать все заголовки меню одного цвета, не должно быть так – если когда-то на них нажимал – становятся фиолетовыми.  

Вышеперечисленные шаги – первоначальные. 

Необходимо программирование веб-сайта согласно дизайну проекта и ТЗ.  

8 лет назад
guest_15100257155886
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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