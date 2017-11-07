Программирование веб-сайта -специалист по фреймворку Lavarel

Веб-сайт ruasean.business/

Дизайн и ТЗ – вышлю

Задача №1

1) Реализация личного кабинета – задача № 1

1 – страница профиля (убрать Алматы/Азия и время – сделать это работающим, чтобы высвечивался город и страна, где конкретный человек зарегистрировался.

2 – должна быть возможность добавлять все профили неограниченное количество раз (все 4)

3 – оповещения должны работать, чтобы на них можно было нажать, а не просто картинкой 12

4 – мессенджер сделать активным, все страницы согласно дизайну

5 – опубликованные, просмотренные и помощь – сделать согласно дизайну

6 – добавить возможность добавлять статьи

7 – условия обслуживания должны быть с возможностью просмотра, когда добавляешь любой профиль

8 – добавить заголовки на главной странице к бизнесу/ стратапам / недвижимости

9 – разложить нижнее меню согласно дизайну с возможностью нажать на все страницы

10 – сделать все заголовки меню одного цвета, не должно быть так – если когда-то на них нажимал – становятся фиолетовыми.

Вышеперечисленные шаги – первоначальные.

Необходимо программирование веб-сайта согласно дизайну проекта и ТЗ.