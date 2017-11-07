Нам интересно создание сайта на подобии: https://tarilux.ru/ А именно Главная страница: 1. http://www.screencapture.ru/file/Ce7693c0 Разделы точно такие же (убираем только раздел "Детям"). По структуре внутри - все точно также (и в разделе "работа", и ...
Программирование веб-сайта -специалист по фреймворку Lavarel
Веб-сайт ruasean.business/
Дизайн и ТЗ – вышлю
Задача №1
1) Реализация личного кабинета – задача № 1
1 – страница профиля (убрать Алматы/Азия и время – сделать это работающим, чтобы высвечивался город и страна, где конкретный человек зарегистрировался.
2 – должна быть возможность добавлять все профили неограниченное количество раз (все 4)
3 – оповещения должны работать, чтобы на них можно было нажать, а не просто картинкой 12
4 – мессенджер сделать активным, все страницы согласно дизайну
5 – опубликованные, просмотренные и помощь – сделать согласно дизайну
6 – добавить возможность добавлять статьи
7 – условия обслуживания должны быть с возможностью просмотра, когда добавляешь любой профиль
8 – добавить заголовки на главной странице к бизнесу/ стратапам / недвижимости
9 – разложить нижнее меню согласно дизайну с возможностью нажать на все страницы
10 – сделать все заголовки меню одного цвета, не должно быть так – если когда-то на них нажимал – становятся фиолетовыми.
Вышеперечисленные шаги – первоначальные.
Необходимо программирование веб-сайта согласно дизайну проекта и ТЗ.
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