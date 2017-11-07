Поправить баг на галерее Js jquery (Вордпресс)

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Закрыт5 заявок181 просмотр

Галерея при повторном пролистывании доходит только до половины и начинается снова

JavaScriptjQueryWordPress
8 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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Нет заявок фрилансеров