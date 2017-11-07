Добрый день, необходимо принять участие в проекте по созданию сайта для генерации детального отчета по прошедшему матчу в баскетболе из стандартных данных. Часть реализована была своими силами на чистом php, сейчас в связи ...
Поправить баг на галерее Js jquery (Вордпресс)
Галерея при повторном пролистывании доходит только до половины и начинается снова
Заявки фрилансеров
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