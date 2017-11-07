Защита видео ip+md5 nginx secure link

Здравствуйте, для онлайн кинотеатра на dle 12.0 нужно реализовать защиту видео при помощи ip+md5,nginx secure link. Только сам сайт хостится у одного хостера, фильмы лежат у другого там и там работает ngnix в связке с апач. Нужен специалист, который сможет реализовать данную задачу