Защита видео ip+md5 nginx secure link

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Здравствуйте, для онлайн кинотеатра на dle 12.0 нужно реализовать защиту видео при помощи ip+md5,nginx secure link. Только сам сайт хостится у одного хостера, фильмы  лежат у другого там и там работает ngnix в связке с апач. Нужен специалист, который сможет реализовать данную задачу

DLENginx
8 лет назад
moverman
Алекс 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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