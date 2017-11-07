Разработать генератор договоров под Битрикс24

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Необходимо разработать генератор догворов, чтобы на базе данных в карточке контакта и/или компании и/или сделки можно было выбрать шаблон в ворде и сгенерировать документ (передача данных из полей сущностей).

8 лет назад
guest_15071213949754
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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