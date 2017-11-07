Модуль мноязычности на джумлу.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки154 просмотра

Веб студии нужен исполнитель проекта. 

Сделать возможность мультиязычности на сайте на джумле 3.5. Можно https://zaurmag.ru/joomla/multiyazychnost-v-joomla3-kak-sdelat-multiyazychnyj-sajt-na-joomla.html#__Joomla или предложите свой вариант.

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.

Joomla
8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

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