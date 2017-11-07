Парсинг базы с сайта

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Закрыт9 заявок144 просмотра

Добрый день!

Необходимо спарсить базу соискателей (из резюме) с сайта: http://www.job-mo.ru/

На выходе необходимо предоставить в файл с данными в формате CSV с разбиением на следующие столбцы:

1. ФИО соискателя

2. Номер телефона (прописывается в формате 8XXXXXXXXXX (11 цифр), т.е. без пробелов, черточек, скобок. Если указываете несколько номеров, то номера должны быть разделены запятыми).

3. Электронная почта

4. Рубрикатор вакансий

По резюме не должно быть дублей

8 лет назад
abcreg
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
22 отзыва

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