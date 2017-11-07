Необходимо расширить функционал лэндинга. ТЗ в приложенном файле. Срок 2 дня.
Парсинг базы с сайта
Добрый день!
Необходимо спарсить базу соискателей (из резюме) с сайта: http://www.job-mo.ru/
На выходе необходимо предоставить в файл с данными в формате CSV с разбиением на следующие столбцы:
1. ФИО соискателя
2. Номер телефона (прописывается в формате 8XXXXXXXXXX (11 цифр), т.е. без пробелов, черточек, скобок. Если указываете несколько номеров, то номера должны быть разделены запятыми).
3. Электронная почта
4. Рубрикатор вакансий
По резюме не должно быть дублей
Заявки фрилансеров
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