Небольшие правки по сайту

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$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок198 просмотров

Вся информация находится в ТЗ. Рассчитываю на срок не больше 5 дней.

8 лет назад
PlatonG
Платон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$30
5 дней
Работа понравилась. Сделана качественно и быстро. Все вопросы предварительно согласовывались и выполненные пункты отсылались на проверку в ходе работы. Рекомендую!
Рекомендую заказчика! Чёткая задача, оплата в срок и всегда на связи!

Заявки фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад