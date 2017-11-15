Необходимо спрятать вид платежа в разных условиях в WP

На сайте http://airsetup.ru сделанном на WP стоит система покупки товара через шлюз Without payment woocommerce, по сути через предварительную заявку. После звонка клиенту и смены статуса заказа, человеку уходит письмо для возможности уже оплатить заказ онлайн с помощью другой платежной системы.

Что нужно сделать.

На странице оформления заказа всегда кажет обе платежных шлюза - Without payment woocommerce и платежной системы.

Необходимо сделать только отображение шлюза Without payment woocommerce.

После смены статуса заказа, при переходе по ссылке из письма, клиент попадает на форму выбора оплаты. Там опять показывает два шлюза. Необходимо уже тут убрать отображение Without payment woocommerce.