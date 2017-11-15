Необходимо спрятать вид платежа в разных условиях в WP

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Завершен4 заявки133 просмотра

На сайте http://airsetup.ru сделанном на WP стоит система покупки товара через шлюз Without payment woocommerce, по сути через предварительную заявку. После звонка клиенту и смены статуса заказа, человеку уходит письмо для возможности уже оплатить заказ онлайн с помощью другой платежной системы. 

Что нужно сделать.

На странице оформления заказа всегда кажет обе платежных шлюза - Without payment woocommerce и платежной системы.

Необходимо сделать только отображение шлюза Without payment woocommerce.

После смены статуса заказа, при переходе по ссылке из письма, клиент попадает на форму выбора оплаты. Там опять показывает два шлюза. Необходимо уже тут убрать отображение Without payment woocommerce.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
ivchi
Иван 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

atikus
Михаил 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
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atikus
Михаил 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад