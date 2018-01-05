Правки скрипта на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок250 просмотров

Добрый день! 

Есть скрипт написанный на PHP + MVC паттерн. Требуется внести правки через Team Viewer.  Код достаточно ровный, частично закомментированный.  Так же надо сделать доработки скрипта, вывести дополнительную информацию из базы и сделать ее редактируемой. 

СРОКИ САМЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ!

PHP
7 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

Выбранный исполнитель

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$100
3 дня
Работаю не первый раз, все хорошо!
Всё отлично, как всегда! Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад