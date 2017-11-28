Необходимо расширить функционал лэндинга. ТЗ в приложенном файле. Срок 2 дня.
Разработка трэкера (получение данных по API, вывод их в таблице)
Необходимо разработать систему, которая будет отображать в таблице данные введенные редактором, а также полученные по API (на основании того, что ввел редактор).
Все API уже сущестуют, нужно только к ним обратиться, обработать информацию и вывести ее в требуемом виде. Верстка будет предоставлена, необходимо только все запрограммировать.
Детали в аттаче.
В заявках, пожалуйста, укажите:
- примерный диапазон временных затрат, исходя из описания
- вашу ставку в час
- технологии, которые планируете применить для реализации проекта
- являетесь ли вы непосредственным исполнителем либо вы менеджер/представитель агентства
Выбранный исполнитель
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