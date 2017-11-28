Разработка трэкера (получение данных по API, вывод их в таблице)

Необходимо разработать систему, которая будет отображать в таблице данные введенные редактором, а также полученные по API (на основании того, что ввел редактор).

Все API уже сущестуют, нужно только к ним обратиться, обработать информацию и вывести ее в требуемом виде. Верстка будет предоставлена, необходимо только все запрограммировать.

Детали в аттаче.

В заявках, пожалуйста, укажите:

- примерный диапазон временных затрат, исходя из описания

- вашу ставку в час

- технологии, которые планируете применить для реализации проекта

- являетесь ли вы непосредственным исполнителем либо вы менеджер/представитель агентства