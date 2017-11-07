Добрый день! Есть скрипт написанный на PHP + MVC паттерн. Требуется внести правки через Team Viewer. Код достаточно ровный, частично закомментированный. Так же надо сделать доработки скрипта, вывести дополнительную информацию из базы ...
Переделать отображение блока товаров в тильде
Дано: блок товаров ST315N – надо сделать чтобы при добавлении картинок она не становилась длиннее, а добавлялись странички, а высота блока была фиксированной. листать странички с помощью стрелочек по краям
скрин 1: примерно так должно получиться, только еще стрелки по краям на скрине 2.
скрин 2: стрелки, которые надо добаить на экран выше
скрин 3: злополучный неотформатированный блок
скрин 4: бонус-задача [promode] сделать при наведении на картинку в галерее раздвигание соседних картинок и увеличение этой на 200%. раздвигание по вертикали и горизонтали, пример внизу 1r8site.tilda.ws
тестовый аккаунт тильды могу дать.
в тильде добавляется html – блок который модифицирует отображение исходного блока. контент исходного блока остается без изменений (типизированный стоковый тильды). Возможно я не прав)
P.S. на мобильниках должен вести себя как галерея тильды GL11, ну. т.е. просто не 4 в ряд а 2 картинки. И должно листаться свайпами а не стрелками.
Сделать нужно уже сегодня. Максимум завтра с утра.
Бюджет 1000 р.
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