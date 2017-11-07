Переделать отображение блока товаров в тильде

Дано: блок товаров ST315N – надо сделать чтобы при добавлении картинок она не становилась длиннее, а добавлялись странички, а высота блока была фиксированной. листать странички с помощью стрелочек по краям

скрин 1: примерно так должно получиться, только еще стрелки по краям на скрине 2.

скрин 2: стрелки, которые надо добаить на экран выше

скрин 3: злополучный неотформатированный блок

скрин 4: бонус-задача [promode] сделать при наведении на картинку в галерее раздвигание соседних картинок и увеличение этой на 200%. раздвигание по вертикали и горизонтали, пример внизу 1r8site.tilda.ws

тестовый аккаунт тильды могу дать.

в тильде добавляется html – блок который модифицирует отображение исходного блока. контент исходного блока остается без изменений (типизированный стоковый тильды). Возможно я не прав)

P.S. на мобильниках должен вести себя как галерея тильды GL11, ну. т.е. просто не 4 в ряд а 2 картинки. И должно листаться свайпами а не стрелками.

Сделать нужно уже сегодня. Максимум завтра с утра.

Бюджет 1000 р.