Подключить к скрипту парсинга сайта Яндекс Диск. PHP 5, PHP 7

Есть скрипт парсинга сайтов, который заливает результат в БД вордпресса.

На сайте источнике, помимо текста статьи есть ссылка на скачивание файла (файл лежит либо на сайте источнике, либо на ЯДиске, либо на Гугл диске)

Скрипт, помимо текста статьи, также забирает файл в источнике, заливает его на мой хостинг и размещает на него ссылку в конце статьи для скачивания.

Требуется подключить к скрипту Яндекс Диск(API). Чтобы скрипт заливал файл на ЯДиск и в статью вставлял ссылку(кнопка СКАЧАТЬ)

Доступ к Яндекс почте предоставляю.

Возможно мелкие доработки сейчас и в дальнейшем.

Веб интерфейс и т.д.

Оплата по БС или по факту.

Первичное общение через чат, далее скайп.