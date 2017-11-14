Подключить к скрипту парсинга сайта Яндекс Диск. PHP 5, PHP 7

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки159 просмотров

Есть скрипт парсинга сайтов, который заливает результат в БД вордпресса. 

На сайте источнике, помимо текста статьи есть ссылка на скачивание файла (файл лежит либо на сайте источнике, либо на ЯДиске, либо на Гугл диске)

Скрипт, помимо текста статьи, также забирает файл в источнике, заливает его на мой хостинг и размещает на него ссылку в конце статьи для скачивания. 

Требуется подключить к скрипту Яндекс Диск(API). Чтобы скрипт заливал файл на ЯДиск и в статью вставлял ссылку(кнопка СКАЧАТЬ)

Доступ к Яндекс почте предоставляю.

Возможно мелкие доработки сейчас и в дальнейшем.

Веб интерфейс и т.д.

Оплата по БС или по факту. 

Первичное общение через чат, далее скайп.

PHPWordPress
8 лет назад
boris573
Борис 
52 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена по ТЗ в срок. Опытный специалист. В белый список. Дополнительно Александр помог решить проблему с Вордпресс. Спасибо.
Отличный заказчик, тактичный человек. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад