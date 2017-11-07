Добрый день! Есть скрипт написанный на PHP + MVC паттерн. Требуется внести правки через Team Viewer. Код достаточно ровный, частично закомментированный. Так же надо сделать доработки скрипта, вывести дополнительную информацию из базы ...
Лендинг по строительству загородных домов
Необходимо создание лендинга для организации, занимающейся строительством загородных домов.
на хостинге залит шаблон бизнес лендинга под управлением cms.s3 , который необходмо изменить согласно ТЗ,
если изменения невозможны, то имеет смысл перейти к созданию.
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