Лендинг по строительству загородных домов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки174 просмотра

Необходимо создание лендинга для организации, занимающейся строительством загородных домов.

на хостинге залит шаблон бизнес лендинга под управлением cms.s3 , который необходмо изменить согласно ТЗ,

если изменения невозможны, то имеет смысл перейти к созданию.

вашпрораб96.рф

8 лет назад
guest_15100721590253
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров