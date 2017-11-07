Разработка простого симулятора переговоров

Нужно разработать просто симулятор переговоров по типу

www.src-multimedia. ru/salesup/demo/html/avon/#

Что требуется:

1. Простой конструктор новых тестов (Замена картинок, вопросов, оценок за ответы, логики передвижения – в идеале майндмап)

2. Возможность авторизации пользователей через личные кабинеты (кабинеты создаются админом)

3. Собственно тест – вопрос, выбор варианта ответа, настроение покупателя, сумма полученных денег, проданные товары, возможность перейти к допродаже после первой продажи)

4. Оценка пройденного теста (продал-не продал, на какую сумму продал и какие товары, что мог бы продать, какие этапы продаж провалил или наоборот вытянул).

5. Сохранение истории прохождения.

Все это на html, без флеша, адаптивно, выложено в веб.

Пишите мне в сообщения свой список вопросов и Ваш скайп.

Бюджет 15 000 р.