Добрый день! Есть скрипт написанный на PHP + MVC паттерн. Требуется внести правки через Team Viewer. Код достаточно ровный, частично закомментированный. Так же надо сделать доработки скрипта, вывести дополнительную информацию из базы ...
Разработка простого симулятора переговоров
Нужно разработать просто симулятор переговоров по типу
www.src-multimedia. ru/salesup/demo/html/avon/#
Что требуется:
1. Простой конструктор новых тестов (Замена картинок, вопросов, оценок за ответы, логики передвижения – в идеале майндмап)
2. Возможность авторизации пользователей через личные кабинеты (кабинеты создаются админом)
3. Собственно тест – вопрос, выбор варианта ответа, настроение покупателя, сумма полученных денег, проданные товары, возможность перейти к допродаже после первой продажи)
4. Оценка пройденного теста (продал-не продал, на какую сумму продал и какие товары, что мог бы продать, какие этапы продаж провалил или наоборот вытянул).
5. Сохранение истории прохождения.
Все это на html, без флеша, адаптивно, выложено в веб.
Пишите мне в сообщения свой список вопросов и Ваш скайп.
Бюджет 15 000 р.
Заявки фрилансеров
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