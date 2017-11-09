Скрипт переноса контента на сайт MODx Revo

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Завершен2 заявки149 просмотров

Здравствуйте! 

Нужно наполнить сайт, добавить обозначения 1427 смайлам (100 уже сделаны, как пример). 

Будут 8 категорий (люди, еда, животные и т.д.) 

Все они разнесены по чанкам в админке. 

Нужно написать скрипт, который будет брать с сайта источника картинку и описание, и закидывать всю эту инфу в нужный чанк, картинку в нужную папку. 

Код одного из чанков тут: yadi.sk/d/npbZzZbn3PAvfg 

В код добавляется

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    • Пример: 

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    Корова

     

                                                Unicode 6.0 в 2010,  

                                                Emoji 1,0 в 2015. 

                                             

                                         

    Пишите свои сроки и цены, опыт работы с MODx обязателен.

    MODX
    8 лет назад
    oneunicorn
    Екатерина 
    35 лет
    11 лет в сервисе
    Была
    3 года назад

    Выбранный исполнитель

    dependable
    Виталий 
    51 год
    13 лет в сервисе
    Был
    3 месяца назад
    8 лет назад
    $5
    1 день
    Спасибо за понимание!
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    Заявки фрилансеров

    dependable
    Виталий 
    51 год
    13 лет в сервисе
    Был
    3 месяца назад
    8 лет назад