Скрипт переноса контента на сайт MODx Revo

Здравствуйте!

Нужно наполнить сайт, добавить обозначения 1427 смайлам (100 уже сделаны, как пример).

Будут 8 категорий (люди, еда, животные и т.д.)

Все они разнесены по чанкам в админке.

Нужно написать скрипт, который будет брать с сайта источника картинку и описание, и закидывать всю эту инфу в нужный чанк, картинку в нужную папку.

Код одного из чанков тут: yadi.sk/d/npbZzZbn3PAvfg

В код добавляется

Пример:

Корова

Unicode 6.0 в 2010,

Emoji 1,0 в 2015.

Пишите свои сроки и цены, опыт работы с MODx обязателен.