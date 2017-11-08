Сайт на Framework Laravel, удалить часть информации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок148 просмотров

Здравствуйте! 

Сайт бойцовские-клубы.рф 

Необходимо через базу данных, удалить все фото клубов. 

Логотип, информация, описание остается удаляем только фото из галереи клуба у всех клубов. 

Прошу УКАЗАТЬ стоимость за данную работу, а не формальные презенташки. 

Оплата как удобно.

Laravel
8 лет назад
Yuzhanin
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Дмитрия, как отличного исполнителя! Сделал все как нужно и за приемлемую сумму. Продолжаем сотрудничать!
Отличный заказчик! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад